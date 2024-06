PAGELLE Danimarca-Inghilterra, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Danimarca-Inghilterra

I TOP – Impossibile non partire dal gol capolavoro di Hjulmand, una sassata che vale il pareggio della Danimarca. E dire che non tutte le formazioni oggi lo davano come titolare… Inglesi con poco ritmo e scarsa convinzione. Buon per Southgate che Rice faccia il suo davanti alla difesa, anche se lui stesso non è che cambi molto il ritmo

I FLOP – Lo si nota solo quando esce: Hojlund sembra svuotato di energie, impressione già maturata nella gara d’esordio. Nell’Inghilterra tutto l’attacco non funziona particolarmente, a eccezione del momento del gol di Kane. Tra i componenti, Saka è quello che fa più fatica ad emergere, mentre Foden va più volte al tiro e un palo lo colpisce