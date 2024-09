PAGELLE Fiorentina Monza, i VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Fiorentina-Monza

TOP – Un debutto da sogno per Gosens. L’ex Atalanta e Inter, tornato in Italia dall’Union Berlino, non poteva iniziare meglio con la rete del 2-2 di testa su calcio d’angolo che è valso il punto in rimonta del tedesco.

FLOP – La scelta di Biraghi da centrale si rivela pessima, come dimostra il gol di Djuric che lo fulmina in area di rigore per il momentaneo 1-0. Ingresso negativo invece per Gagliardini che si perde Gosens nel 2-2.