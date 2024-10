Pagelle Genoa-Bologna: con questo Pinamonti serve Balotelli? Odgaard chirurgico

Genoa-Bologna, le pagelle di Pinamonti, autore di una doppietta che allontana (?) Balotelli e Odgaard

Finisce in parità lo scontro tutto rossoblù Genoa-Bologna: la squadra di Italiano passa in vantaggio per 2-0 con la rete di Orsolini in apertura e di Odgaard nella ripresa, ma alla fine viene ripreso dal Grifone grazie ad una doppietta di Pinamonti: di seguito le pagelle dell’attaccante di Gilardino – e un messaggio al mercato su Balotelli? – e di Odgaard, autore di un gran gol per il momentaneo 2-0.

PINAMONTI

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Un colpo alla testa non ferma la sua fama da bomberone: il primo gol è da tanti, il secondo da Gila. Standing ovation».

TUTTOSPORT 8 – «Due gol che valgono tantissimo e nel finale crolla per un colpo alla testa ma si rialza e rimane in campo stoicamente».

ODGAARD

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Prima recita da “sottopunta”: il gol tagliente da fuori area, un’occasione prima e partecipa allo 0-1. Nuova vita».

TUTTOSPORT 6.5 – «Il raddoppio è la ciliegina di un’ottima prestazione».