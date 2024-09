Pagelle Genoa Hellas Verona: I VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Genoa-Hellas Verona

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Genoa-Hellas Verona.

TOP – Il gol è la ciliegina sulla torta per Tchatchoua, autore di una gara strepitosa e per poco non trova addirittura il 3-0 con quella che sarebbe stata la sua prima doppietta in carriera. Strepitoso anche Lazovic, assistman nell’1-0.

FLOP – Partita negativa per Gollini che sbaglia sul gol del vantaggio che spiana la strada a Tchatchoua e a tutto il Verona: è l’uscita a non essere perfetta per l’ex portiere del Napoli. Anche Pinamonti delude dopo il gol che aveva deciso contro il Monza.