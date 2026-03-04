Connect with us
Pagelle Lazio Atalanta, pioggia di gol all’Olimpico! Pasalic croce e delizia, bene Dele Bashiru. I VOTI

Published

58 minuti ago

on

By

Image Photo942014 e1772659231435

Pagelle Lazio Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26

Pagelle Lazio Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26. Ecco le valutazioni:

PAGELLE LAZIO ATALANTA

LAZIO: Provedel 5.5; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 7, Cataldi 6, Taylor 6; Isaksen 5.5 (64′ Cancellieri 6), Maldini 6.5 (76′ Dia 7), Zaccagni 5.5 (76′ Noslin sv).

ATALANTA: Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (64′ Kossounou 6), Hien 6.5, Kolasinac 6 (76′ Ahanor sv); Zappacosta 6, Pasalic 6.5, De Roon 6 (64′ Musah 7), Bernasconi 6; Samardzic 5.5 (76′ Sulemana sv), Zalewski 6; Krstovic 5.5 (85′ Scamacca sv).

