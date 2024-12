Pagelle Lazio-Inter, i voti ai protagonisti del match

I top ed i flop del match valido per la sediesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Lazio-Inter

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Lazio-Inter.

TOP: Di fronte a una disfatta è abbastanza difficile poter salvare qualcuno tra i laziali. Però l’uscita di Gila sullo 0-0 assolve il difensore, l’unico che può dire di avere tenuto testa all’armata nerazzurra. Nella squadra di Inzaghi ha funzionato tutto benissimo. Ma una nota di maggiore merito ce l’ha Dimarco, che ha chiuso la gara con i crampi dopo avere devastato più volte la difesa dei padroni di casa. Perfetto il suo inserimento in occasione dello 0-2, con annesso tiro al volo suggeritogli dal cross di Dumfries. Preciso e calibrato l’assist per la rete di Carlos Augusto che ha portato a 5 i gol dei suoi.

FLOP: Adattato centrale, Marusic ha confermato che l’uscita di Gila è stata davvero la pregiudiziale della gara della Lazio. Perennemente in ritardo nella chiusure, è sembrato camminare sulle uova perennemente e la frittata è stata inevitabile. Nell’Inter non ci sono insifficienze. Ma, ovviamente, fa notizia che ci siano 6 marcatori diversi e nella mezza dozzina non compaia il nome di Lautaro, che pure si è mosso bene e ha manifestato il solito impegno.