PAGELLE Lazio Milan, i VOTI ai protagonisti del match

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Lazio Milan.

TOP – Nuno Tavares è senza dubbio il migliore in campo. Devastante il terzino biancoceleste che sulla fascia fa le buche, mettendo a referto gli assist per Castellanos e Dia. Un giocatore che davvero potrebbe dare una mano a Baroni. Prestazione sontuosa non solo per il gol anceh per Pavlovic, che a volte appare veramente insuperabile

FLOP – Se la prima a partita in corsa non è stata positiva, nemmeno quella da titolare: Emerson è stato costantemente sverniciato da Zaccagni e Nuno Tavares, una serata da dimenticare per l’ex Tottenham