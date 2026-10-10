Pagelle Napoli Frosinone: i voti ai protagonisti della sfida

Pagelle Napoli -Frosinone: ecco i top e flop delle due squadre in campo al “Maradona”. Tutti voti del match di Serie A

Torna in campo la Serie A con il grande anticipo del “Diego Armando Maradona”: stasera va in scena Napoli-Frosinone. La squadra di Massimiliano Allegri riparte davanti al proprio pubblico dopo lo stop per le Nazionali con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi per la rincorsa ai vertici della classifica. Dall’altra parte, i giallazzurri cercano il grande colpo esterno in un match che promette ritmi intensi e capovolgimenti di fronte.

Il Napoli riparte con il piglio della grande squadra dopo la sosta per le Nazionali e travolge il Frosinone per 3-0 al “Diego Armando Maradona”. Per la formazione guidata dall’esperto allenatore toscano Massimiliano Allegri, si tratta del terzo risultato utile consecutivo dopo il successo di Bologna e il pareggio di Firenze, un ruolino di marcia che garantisce continuità e morale in vista dei prossimi impegni europei.

Chiusa la pratica Frosinone, la truppa di Allegri volge subito lo sguardo a martedì sera: ad attenderla c’è la delicata trasferta spagnola contro il Villarreal, valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta del debutto contro l’Arsenal.

Ecco i voti della sfida:

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NAPOLI – Meret 6; Rafa Marin 6, Rrahmani 6.5, Badiashile 6; Di Lorenzo 6.5, Lobotka 6 (72′ Gilmour 6), De Bruyne 7.5, Spinazzola 6 (81′ Politano sv); Neres 6.5 (61′ McTominay 6), Hojlund 6 (61′ Lucca 5.5), Lang 7 (72′ Giovane 6.5). All. Allegri

FROSINONE – Palmisani 6; Oyono 5.5, Calvani 5.5, Cittadini 5.5, Bracaglia 5.5 (77′ Cichella sv); Calò 6, Masini 5.5 (46′ Terzic 5.5); Ghedjemis 5.5 (64′ Fini 6), Schmid 6 (84′ Zerbin sv), Kvernadze 5.5; Raimondo 5 (64′ Bobcek 5.5). All. Alvini





