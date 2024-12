Pagelle Napoli-Venezia: Stankovic compie miracoli persino quando è in affanno. Candela imbarazzante, ha una serie di errori che inizia a essere troppo lunga

Tutti i voti ed i giudizi sui migliori e peggiori in campo nella sfida tra Napoli e Venezia, terminata con il punteggio di 1-0. I dettagli

Il Venezia ci ha creduto fino a quando Raspadori nell’ultimo quarto d’ora ha trovato il modo di sbloccare la gara. Ma Di Francesco può essere soddisfatto, la strada per ottenere la salvezza o quantomeno per giocarsela fino in fondo si vede. Ecco chi ha funzionato e chi no nella gara dei lagunari.

IL TOP

Nessun dubbio sul nome. Il portiere Stankovic merita voti altissimi. Il Corriere dello Sport lo considera semplicemente il migliore in campo (e non solo dei suoi) con un rotondissimo 8 in pagella, accompagnato da parole importanti: «Para il rigore di Lukaku, il primo in A. Si ripete su Rom con un prodigio (e l’aiuto del palo) e su Rrahmani. Baluardo». Mezzo voto in meno, ma nessun dubbio sull’essere sopra tutti gli altri, da parte de La Gazzetta dello Sport: «Qualche respinta affannosa in avvio, poi diventa protagonista: bravo sul rigore, bravissimo sul tiro di Lukaku che devia sul palo».

IL FLOP

Differenza lieve di giudizi, tutti improntati a una forte negatività, su un nome unico: Candela. Per la testata romana è da 5: «A destra regge fino al liscio decisivo sul cross di Neres che diventa un assist per Jack». Per quella milanese si va oltre nel peggio e si tocca il 4,5 con un elenco che può anche imbarazzare: «Gol regalato a Retegui, autorete col Como, mani e rigore per la Juve al 95’, liscio decisivo ieri: gli errori sono davvero troppi».