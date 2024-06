PAGELLE Spagna-Italia, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Spagna-Italia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Spagna-Italia, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – Devastante. Non si può fare altro che definire così la prestazione di Nico Williams. Di Lorenzo avrà il mal di testa per giorni, ma neanche la mossa di farlo aiutare da Cambiaso nella ripresa sortisce effetti. Incontenibile, detetminante sull’autogol, meritava la rete negatagli dalla traversa. Non è un caso se la Spagna nel finale, uscito lui, ha meno verve, anche se sul suo lato continuano a creare pericoli, quasi avesse tracciato la linea da seguire. Devastante è anche Donnarumma, che infila un miracolo dopo l’altro. Forse l’unico sbrego è proprio la respinta che carambola su Calafiori. Senza di lui, il 3-0 sarebbe stato sicuro. Come minimo.

I FLOP – Nella Spagna funziona tutto. Forse solo il nervosismo di Carvajal non è molto giustificabile, a meno che uno come lui così esperto lo fosse perché sa bene che puoi vincere ai punti 10-0, ma se rimani nel punteggio sul vantaggio minimo non c’è mai da stare troppo tranquilli. Difficile salvare qualcuno. Certo, Di Lorenzo non ci ha capito davvero nulla. O forse ha capito subito che sarebbe stato un calvario e l’ha patito a tutti i livelli, anche mentalmente.