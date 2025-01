Pagelle Verona-Udinese: la lista degli insufficienti. Hanno fatto peggio i friulani, ma possono essere soddisfatti di una cosa

Tutti i voti e le pagelle per i protagonisti di Verona-Udinese, sfida di Serie A terminata con il punteggio di 0-0. I dettagli in merito

Lo 0-0 di Verona-Udinese soddisfa maggiormente i padroni di casa, costretti a giocare un pezzo di partita in inferiorità numerica. La formazione di Runjaic può avere un motivo di soddisfazione nel fatto che è da 4 trasferte che raccoglie punti. Ma chi non ha funzionato nelle due squadre? A vedere i voti de La Gazzetta dello Sport non Serdar, nonostante il rosso ricevuto. Ecco la lista degli insufficienti, nessuno è particolarmente grave.

VERONA

TENGSTEDT – voto 5,5: «Su uno dei pochi palloni giocabili poteva fare meglio».

SARR – voto 5,5: «Alla ricerca di palloni che a stento gli arrivano. Fuori a inizio ripresa».

UDINESE

EHIZIBUE – voto 5,5: «Bradaric contiene più che spingere, lui che potrebbe non lo fa».

KAMARA – voto 5,5: «Gareggia con Tchatchoua in velocità. Si divora un gol».

LUCCA – voto 5,5: «Mai pericoloso e nervoso nel primo tempo. Montipò gli toglie il gol nel finale».