Palermo, è febbre da Serie B: il Barbera verso il sold out

Dopo la vittoria contro il Feralpi Salò in semifinale di andata dei Playoff di Serie C, a Palermo è caccia al biglietto.

Grande entusiasmo per questa cavalcata che i tifosi siciliani sognano si concluda con la promozione in Serie B. Stando a quanto riporta mediagol.it, sono già stati venduti oltre 29.500 tagliandi per il match, con lo stadio Barbera ormai prossimo al sold out.