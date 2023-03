Palermo, Pigliacelli: «Con il City Group esperienze da Champions»

Le parole di Mirko Pigliacelli, portiere del Palermo, sulla stagione del club rosanero in Serie B. I dettagli

Mirko Pigliacelli ha parlato al Corriere dello Sport della sua stagione con il Palermo.

PAROLE – «In B sono tutte difficilissime, ma la classifica offre stimoli diversi. Per noi cambia poco, chiunque arrivi al Barbera troverà un giocatore in più, il nostro pubblico. Soffriamo le rivali che si chiudono? Non deve essere una scusa. Una grande squadra sa come venire a capo dei problemi. Il ritiro a Girona? In quello di Manchester c’era un ambiente da Champions League ma anche qui il club spagnolo ha fatto tutto per metterci a nostro agio. Siamo felici di far parte della galassia City Group che regala esperienze importanti a tutti noi».