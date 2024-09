Palladino pre Fiorentina Monza: «Galliani ha creduto in me. GOSENS? Per il nostro gioco noi...»

Le dichiarazioni del tecnico Palladino in vista del match di Serie A tra la Fiorentina e il Monza. Le PAROLE nel pre partita

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Palladino ha voluto parlare così nel pre partita di Fiorentina Monza di Serie A.

«Emozione indescrivibile, affronto tanti ragazzi che ho allenato per due anni e una società che ha creduto in me con un grande direttore come Galliani. Tante emozioni che si mescolano e mi fa molto piacere affrontare i miei vecchi ragazzi. Poi è ovvio che poi dobbiamo pensare a come battere il Monza oggi, abbiamo avuto poche ore di tempo per prepararla. In questo momento qua non serve la condizione ma lo spirito e l’entusiasmo, sono arrivati calciatori con grande entusiasmo. Gosens lo abbiamo voluto fortemente, è abituato a questo sistema di gioco. Conosco Cataldi ed ho preferito farli partire dall’inizio, sono arrivati motivati ma oggi tocca a loro come poteva toccare a tanti altri. Chi subentra fa la differenza perché le partite si giocano anche nei secondi tempi»