Palladino su Fiorentina Empoli: «Il malore di Bove ci ha condizionato. Dobbiamo migliorare su quell’aspetto»

Fiorentina Empoli, le dichiarazioni del tecnico Viola Palladino dopo gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024/2025

A Mediaset, l’allenatore Raffaele Palladino, ha rilasciato qualche dichiarazione su Fiorentina Empoli Coppa Italia.

LE PAROLE – «Quando succedono cose del genere (il malore di Bove domenica, ndr), è ovvio che ci sia un contraccolpo, abbiamo passato tre giorni con questo pensiero. Ora sta bene, va lasciato tranquillo ma qualcosa tutto questo ci ha lasciato. Abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo, poi nel secondo tempo siamo stati bravi a riprenderla e a tornare noi, abbiamo sprecato delle occasioni e ci dispiace abbandonare una competizione alla quale tenevamo. I cambi? Ci hanno dato una mano, ma non era una questione di cambi, l’uscita da dietro sul 2-2 si poteva evitare. Sì, come sempre gli episodi decidono le partite. Abbiamo preso subito gol, loro sono stati più cinici di noi e questa è la realtà dei fatti. Di solito lo siamo, non lo dico mai ma stasera mi è sembrata una partita storta. Dobbiamo fare più attenzione anche a quel poco che abbiamo concesso stasera.»