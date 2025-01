Palladino, un vittoria scaccia crisi: ingabbia Baroni sulle fasce, ma a fine partita saltano i nervi (e lui il Genoa). Le pagelle

Le pagelle di Raffaele Palladino dopo la vittoria contro la Lazio: tatticamente annulla la squadra di Baroni grazie all’uso delle corsie esterne

La cena di squadra voluta da Palladino ha portato i suoi frutti: la Fiorentina all’Olimpico batte la Lazio e fa en plein con i biancocelesti dopo il successo dell’andata. E se al Franchi la squadra di Baroni ha potuto reclamare per due rigori dati con forse troppa leggerezza, ieri l’alibi dell’arbitro non regge: i viola sulle fasce stritolano gli avversari e mettono la gara in discesa con un doppio colpo da ko nei primi minuti. Di seguito le pagelle del tecnico dei viola, non sporcate neanche dal rosso a fine partita – sulla gestione della tensione Rapuano non fa un capolavoro – che lo costringerà a saltare il Genoa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Tattica iniziale geniale e perfetta: con il doppio uomo sulle fasce manda in tilt i meccanismi di gioco di Baroni».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Parte indovinando tutto e tutti. La bussola è il 4-4-2 per schiavizzare le fasce. Espulso nell’angoscioso finale».

TUTTOSPORT 7 – «Mai vittoria fu tanto attesa».