Palladino: «Dovevamo raddoppiare e invece su un errore è arrivato il loro gol; Gudmundsson e Colpani? Non possiamo dipendere dai singoli»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola in casa contro il Torino

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Fiorentina contro il Torino. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo dispiaciuti. Abbiamo approcciato benissimo, sapevamo poteva essere una partita sporca contro un avversario ostico. Siamo passati in vantaggio, l’espulsione poteva mettere la gara nei binari giusti. Potevamo chiuderla prima, abbiamo buttato via un’occasione. Dispiace per questo momento, i ragazzi soffrono. Vedendo il bicchiere mezzo vuoto, non riusciamo a vincere da 6 partite ma guardo anche l’aspetto positivo, siamo sesti e in linea con quello che volevamo fare ad inizio anno. Abbiamo la quarta miglior difesa e tanti giovani stanno crescendo. Ora non stiamo ottenendo le vittorie»

RAMMARICO – «Non siamo riusciti a raddoppiare e quello è il rammarico di questa partita. Poi su un errore individuale in uscita abbiamo preso gol. La squadra lì è andata in ansia. Dobbiamo crescere dal punto di vista della personalità. Loro poi l’hanno messa sul piano fisico e noi potevamo fare una fase di non possesso più aggressiva».

GUDMUNDSSON E COLPANI DEVONO DARE DI PIU’ – «Questa è una squadra di grande talento e non può dipendere dai singoli. Adesso bisogna crescere di squadra e capire i momenti, facendo le scelte giuste negli ultimi metri. È un percorso di crescita che stiamo facendo insieme. Ripeto, se vogliamo vedere tutto negativo c’è tanto da analizzare ma c’è anche tante cose positive».