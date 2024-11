Palladino: «Grande merito ai ragazzi, fanno tutto loro, oggi parlare di singoli non è giusto per tutto il gruppo»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai viola in trasferta contro il Torino

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro il Torino. Di seguito le sue parole.

SEGNALE AL CAMPIONATO – «Sono d’accordissimo. Il merito non è mio, ma della squadra. Abbiamo raggiunto una maturità e una solidità difensiva, lo spirito di sacrifico dei ragazzi è bellissimo. Fanno tutto loro, li sento parlare durante la partita e sono davvero bravi. Non è stata facile questa partita, venivamo da 5 gare in 15 giorni di cui 4 fuori casa e su campi complicati. E’ stata una partita sporca, potevamo giocare meglio tecnicamente ma siamo felici e dobbiamo prendere il lato positivo delle cose sapendo che c’è qualcosa da migliorare».

GRUPPO – «La società mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi fantastici. Li amo tutti, si è creata una sorta di magia dentro lo spogliatoio. Oggi erano fantastici nel difendere e nell’attaccare. La fortuna di un allenatore è merito della società e dei ragazzi che sono grandi uomini: io li metto in condizione di far bene e loro sono bravi a rispondere».

BELTRAN – «Oggi parlare del singolo non è giusto, la squadra attacca e difende insieme. Dobbiamo recuperare Gudmundsson, come Pongracic e Cataldi. Chiunque gioca, si esprime al massimo delle sue possibilità e questo per un allenatore è un valore aggiunto. Devo averli tutti a disposizione, poi devo scegliere chi gioca dall’inizio ma sono importanti anche i subentrati per cambiare la partita. Devo solo farli rendere al meglio».