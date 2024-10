Pallone d’Oro, chi sarà il vincitore dell’edizione 2024? Spunta fuori un nome

Pallone d’Oro 2024: ecco quale sarà la graduatoria dei primi tre posti della competizione. Vinicius beffato da quel giocatore

Per il Pallone d’Oro 2024 le soprese non finiscono qui: dalla mancata vittoria del giocatore del Real Madrid Vinicius Junior fino ad arrivare a quella che sarà la graduatoria finale, e di conseguenza l’assegnazione del trofeo.

Secondo quanto rivelato da ‘RMC Sport‘, la classifica per il Pallone d’Oro dovrebbe essere la seguente: Rodri, Vinicius Junior, Bellingham. Non resta che aspettare la cerimonia per capire se questa previsione verrà confermata.