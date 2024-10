Pallone d’Oro, clamoroso colpo di scena: non vince Vinicius! Reazione furibonda del Real Madrid

Pallone d’Oro, Vinicius Junior non parte per la cerimonia a Parigi. L’attaccante non vincerà l’ambito trofeo il Real Madrid è furibondo

Clamoroso colpo di scena! Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid ha cancellato il viaggio a Parigi (dove si terrà la cerimonia per il Pallone d’Oro): segno che l’attaccante Vinicius Junior, pronosticato come il vincitore del trofeo, non arriverà primo.

LA SITUAZIONE – Il Real Madrid ha cancellato il viaggio di tutta la sua spedizione a Parigi per il gala del Pallone d’Oro, compreso Vinicius, il che lascia intendere che il brasiliano non sia stato il vincitore del prestigioso premio.