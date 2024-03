Palmeiras, Ferreira: «Endrick è intelligente ed equilibrato»

Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Endrick. Ecco le sue parole

Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras, ha parlato in conferenza stampa di Endrick, reduce da due gol in quattro tocchi con il Brasile.

ENDRICK – «Ricevere tanti elogi può infiammare il nostro ego e portarci a dimenticare cosa ci ha portato in alto, ma non credo che questo sia il caso di Endrick. Onestamente, come ho detto, penso che sia un ragazzo molto equilibrato, un ragazzo intelligente, che studia. E penso che questo sia fondamentale per lui, sia qui che al Real Madrid».

STUDIARE – «Avrà tempo per lavorare, avrà tempo per imparare, continuando a studiare. Penso che questo aspetto della sua personalità lo renda un ragazzo migliore e che questo, a sua volta, rende migliore anche il giocatore. Essere molto attenti a ogni cosa è positivo. È in un ottimo momento di forma, si può dire che è già una piccola stella, ma secondo ci sono anche finti elogi. L’unica cosa che gli dico è di mantenere questa concentrazione, mantenere questo atteggiamento, sempre»