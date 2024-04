Clasico, Bellingham punisce il Barcellona nel finale

Spettacolo al Bernabeu nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona: le Merengues vincono con la rete nel finale di Bellingham

Spettacolo come da programma nel Clasico del Bernabeu, che alla fine sorride al Real Madrid. Ad aprire le danze è stato il Barcellona con la rete di Christensen in apertura, pareggiata al quarto d’ora da Vinicius sul dischetto. Ancora una volta i blaugrana vanno in vantaggio – al 69′ con il gol di Fermin Lopez, ma anche in questo caso il pareggio del Real è quasi immediato con Lucas Vasquez al 73′. Alla fine, quando la partita sembrava destinata a chiudersi in pareggio, ci pensa Jude Bellingham a portare i tre punti alla Casa Blanca.

Vittoria che chiude di fatto La Liga: il Real Madrid allunga a 81 punti: 11 in più del Barcellona a sei giornate dalla fine del campionato: se il divario aumenterà nella prossima giornata, il Real sarà matematicamente campione di Spagna