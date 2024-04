Caos Real Barcellona, bufera sul gol di Yamal

E’ caos Real Madrid Barcellona, perché durante il Clasico non è stato assegnato un gol a Lamine Yamal

Il Barcellona reclama un gol su un tocco di tacco dell’incontenibile Lamine Yamal che Lunin respinge, secondo l’arbitro, sulla linea. Il Var, dalla sua, non ha a sua disposizione immagini che gli permettano di affermare il contrario e. allo stesso tempo, La Liga ha deciso di non contare sulla goal-line technology. E’ bufera anche al termine con le parole di Xavi: «Io non dico niente altrimenti mi squalificano».