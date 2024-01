Adriano Panatta: «Milan Roma: ha ragione Mourinho, se hai meno tecnica punti sulla solidità»

Adriano Panatta, ex tennista e tifoso della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida contro il Milan

Prima di Jannik Sinner, molti decenni fa, il campione di tennis che ha fatto innamorare l’Italia è stato Adriano Panatta. A La Gazzetta dello Sport dice la sua su Milan-Roma in qualità di tifoso giallorosso.

MOU: «LA SQUADRA TATTICA É QUELLA MENO TECNICA» – «Ha ragione. Se non hai talento devi affidarti ad altro. Nel tennis è così: i giocatori meno fantasiosi sono i più solidi. Gli altri sono più estrosi e sorprendenti e anche nel calcio che è uno sport di squadra alla fine la regola funziona. Se hai meno talento, punti sulla solidità. Come le ho detto, Mou mi piace: non lo conosco, ma mi sembra un simpatico filibustiere».

MILAN-ROMA – «Diciamo che il Milan assomiglia a Bertolucci e la Roma a Panatta. Non ci sta? Sì, vabbè, però così Bertolucci è contento. Il Milan ha alti e bassi, però ha sempre una buona classifica».

A CHI SOMIGLIA SINNER – «Alle prime quattro squadre del mondo. Real Madrid, City, Psg… il suo livello ormai è quello».

TENNIS DI OGGI – «Il tennis di oggi è tutto meno che fantasioso».

DOVE VEDRA’ LA PARTITA – «Negli studi della Domenica Sportiva, con Lele Adani e gli altri»