Panchina Napoli, Ancelotti in bilico: De Laurentiis ha un nome in testa

Panchina Napoli, Ancelotti manda tutti in ritiro e la sua posizione resta in bilico: De Laurentiis ha un nome in testa

La sconfitta interna patita contro il Bologna ha lasciato pesanti strascichi in casa Napoli. Al punto tale che Ancelotti ha deciso di portare la squadra in ritiro a partire da domani, per preparare al meglio la sfida con l’Udinese.

Una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, non è piaciuta a molti elementi della rosa, a partire da chi aveva capitanato l’ammutinamento post-Salisburgo. Un motivo in più per considerare la posizione del tecnico sempre più traballante: il presidente De Laurentiis in queste ore starebbe valutando l’ipotesi Gattuso come alternativa.