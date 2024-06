Panucci non ha dubbi: «Vi svelo la MIA IDEA sul nuovo Napoli targato Antonio CONTE»

L’annuncio ufficiale di Antonio Conte al Napoli ha cambiato le carte in tavola. Per la corsa allo Scudetto, infatti, per molti addetti ai lavori, ci saranno anche il partenopei. Christian Panucci ha lo stesso pensiero, come ha raccontato a SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

PANUCCI SUL NAPOLI – «Il Napoli era la squadra campione d’Italia, quest’anno ha avuto un’annata difficile però la rosa è buona. Sicuramente Conte, assieme a De Laurentiis, riusciranno a migliorarla e a lottare per vincere lo scudetto. Poi vincerlo non è semplice»