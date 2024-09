Papu Gomez: «Seguo ancora la Dea, che emozione l'Europa League»

Le parole di Papu Gomez sull’Atalanta: «Sette-otto anni fa era inimmaginabile che giocasse stabilmente in Europa. Che emozione contro il Leverkusen»

Il Papu Gomez ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole sul rapporto con l’Atalanta.

«Seguo l’Atalanta e quando è in Europa per me fa sempre bene. Sette-otto anni fa era inimmaginabile che giocasse stabilmente contro squadre del calibro di Psg, Manchester City e le altre big europee. Se mi ha emozionato più la vittoria ad Anfield o quella di Dublino? Sicuramente quest’ultima contro il Leverkusen, la squadra ha dimostrato grande personalità. E’ stata una partita emozionante».