Paracadute Serie B: ecco quanto percepirà il Frosinone

Paracadute Serie B Frosinone: ecco quanto percepiranno i ciociari in vista della prossima stagione in cadetteria

Alle squadre retrocesse in Serie B, al termine della stagione, spetta un paracadute monetario dal valore variabile in base alla permanenza in serie A. Il Chievo, ad esempio, percepirà 25 milioni. Così come la Fiorentina o il Genoa che in caso di retrocessione incasseranno la medesima somma.

E per il Frosinone? I ciociari percepiranno “solo” 10 milioni. Cifra che i tifosi gialloblù sperano sia reinvestita per tornare immediatamente nella massima categoria.