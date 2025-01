Paredes Roma, nostalgia di casa per l’argentino? Suggestione Casemiro per sostituirlo, ma c’è un ostacolo

Leandro Paredes potrebbe lasciare la Roma? L’argentino ha nostalgia di casa e aspetta il Boca Juniors: Casemiro la suggestione per sostituirlo

Leandro Paredes è incerto sul suo futuro alla Roma. Come riportato dal Messaggero, il centrocampista argentino aspetta il rilancio del Boca Juniors: vuole tornare in Argentina e per questo motivo ha detto di no ad un’offerta del Santos. Per questo motivo i dirigenti giallorossi, in caso di un suo addio, dovranno trovare in fretta un sostituto, per rinforzare un centrocampo che ha già visto salutare Le Fée e nelle ultime ore è arrivata la suggestione Casemiro. Ecco quanto riportato dal quotidiano romano.

«La suggestione Casemiro fa sognare i tifosi, ma l’ingaggio frena gli entusiasmi. Al Manchester United guadagna 11,5 milioni a stagione, ne resterebbero circa 5,8: servirebbe anche un contributo dei ‘Red Devils’ per pagare una parte di stipendio. Il giocatore è stato offerto a diversi club dal suo entourage e apre ad un trasferimento nella Capitale».