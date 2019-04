Parma-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Parma-Atalanta highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Tardini’ di Parma, la squadra gialloblù guidata da Roberto D’Aversa sfida i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Emiliani a metà classifica con 33 punti e reduci dalla pesante sconfitta in casa della Lazio; orobici (45) a ridosso della zona europea e provenienti dal pareggio interno col Chievo. Nella gara d’andata, successo atalantino in casa col risultato di 3-0. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Parma per avvicinare la salvezza aritmetica, Atalanta per alimentare l’obiettivo europeo.

8′ pt: Pasalic sbagli a centrocampo, Gervinho si invola e batte Gollini con un preciso sinistro rasoterra;

24′ pt: dribbling in area del Parma di Pasalic, che batte Sepe con un colpo da biliardo, di punta;

30′ st: Castagne si invola sulla destra, imbeccato da De Roon, mette in mezzo e puntuale arriva Duvan Zapata che insacca;

44′ st: ancora Atalanta sull’asse Gomez–Zapata: il Papu imbecca Zapata che segna a tu per tu con Sepe