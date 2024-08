Parma Atalanta 4-1: brutta sconfitta per i nerazzurri - Calcio News 24

Al Tardini, il match valido per l’amichevole in vista della Serie A 2024/2025 tra Atalanta e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Tardini, Atalanta e Parma si affrontano nel match valido per l’amichevole di Serie A 2024/2025.

CRONACA LIVE PARMA ATALANTA

FINISCE QUI IL MATCH.

81′ Ammonizione Toloi per un fallo al limite dell’area

80′ CAMBI PER IL PARMA: Mikolajewski e Enoo entrano in campo.

77′ PARTIPIO PER IL 4-1. Solito contropiede del Parma con Partipio che taglia e fa il pallonetto vincente.

75′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Toloi, fuori De Roon

69′ CAMBI PER IL PARMA. Dentro Anas e Circati

68’CAMBI PER L’ATALANTA. Fuori Ruggeri e Hien, dentro Bonfanti e Bakker

65′ Partipio tenta il pallonetto. Palla alta di pochissimo

59′ CAMBI PER IL PARMA: Dentro Partipilo e Valenti.

58′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Koopmeiners, Zaniolo, Carnesecchi; fuori Pasalic, Musso e Lookman

51′ MANN PER IL 3-1. Solita ripartenza per Mann che firma il 3-1 Emiliano.

50′ Cambio per l’Atalanta: fuori Scamacca, dentro CDK

49′ Cross di Ruggeri per Scamacca che però s’infortuna al ginocchio.

47′ Fallo di Ederson su Valeri. Cartellino giallo.

Cambio per il Parma: Ozorio e Kamará per Mihaila e Del Prato

Cambi per l’Atalanta: Zappacosta per Palestra; Ederson per Sulemana; Kolasinac per Godfrey

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

44′ Palestra in mezzo a cercare la testa di Ruggeri che però spara alto

41′ SCAMACCA! Conclusione del centravanti. Suzuki blocca

37′ Cambio Parma: Dentro Estevez, fuori Hernani

32′ GOAL LOOKMAN. Azione Scamacca a cercare Lookman che salta Suzuki e mette in rete il pallone del 2-1.

29′ RADDOPPIO PARMA. Bonny vola in profondità, avendo la meglio su Hien e Djimsiti, mettendo in rete il pallone del 2-0

24′ BONNY: Sulemana perde palla scatenando il contropiede Emiliano con Bonny che tenta la conclusione. Palla alta

15′ MANN! Conclusione defilata con Musso battuto. Difficoltà dietro e soprattutto Sulemana

14′ Parma molto offensivo, Atalanta in difficoltà

12′ Bonny ha la meglio su Hien. Conclusione però deviata e Musso blocca.

7′ MAN! VANTAGGIO PARMA. Contropiede Emiliano dove l’attaccante ha la meglio su Godfrey e batte Musso.

FORMAZIONI PARMA ATALANTA

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani, Cyprien; Mihaila, Sohm, Man; Bonny. All. Pecchia.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Godfrey, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Sulemana, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.