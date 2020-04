Parma, donati 100mila euro all’Ospedale con il rateo degli abbonamenti

Il comunicato ufficiale del club crociato: donati 100.000 euroall’Ospedale Maggiore per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Il Parma ha donato 100mila euro all’Ospedale Maggiore per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il club ha dato la possibilità a ogni abbonato di scegliere tra richiedere il rimborso del rateo del proprio abbonamento o di donare la somma all’Ospedale, garantendo l’integrazione della somma raccolta per la gara in questione ed eventuali future gare a porte chiuse fino alla soglia minima di Euro 100.000.

«Il Parma Calcio 1913 comunica di aver effettuato nei giorni scorsi la donazione di Euro 100.000 all’Ospedale Maggiore di Parma – suddivisa paritariamente tra il Reparto Malattie Infettive e il Reparto di Terapia Intensiva – nell’ambito del progetto legato al rimborso del rateo abbonamenti relativo a Parma-Spal (disputatasi a porte chiuse lo scorso 8 marzo 2020) e a eventuali future gare senza pubblico durante il campionato di Serie A 2019-20» il comunicato del club gialloblù.