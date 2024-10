Parma Empoli, in palio punti per la salvezza. E c'è un ritorno

Tanta attesa per la sfida che mette punti importanti in palio tra Parma Empoli con tanto di ritorno

Parma-Empoli si gioca domani alle ore 12.30. Sfida salvezza, ma solo in teoria, perché i toscani viaggiano a centro-classifica con 10 punti e stanno mettendo in mostra una solidità invidiabile, con soli 5 gol incassati finora, al pari della capolista Napoli. Gli emiliani sono 3 punti sotto, hanno l’occasione dell’aggancio e, soprattutto, di raccogliere i frutti di tanti complimenti finora ricevuti per la qualità del gioco, che non ha impedito però di perdere qualche gara di troppo.

La partita ha un protagonista annunciato. Lo racconta La Gazzetta dello Sport: «Non può essere una gara come le altre per Roberto D’Aversa. È la prima volta che il tecnico dell’Empoli torna a Parma da avversario. Quella ducale è una piazza che lo ha segnato per sempre. Al momento, nella sua ancora breve ma intensa carriera da allenatore, quei quattro anni sono quelli più ricchi di successi, ricordi ed esultanze. E quella di domani sarà esattamente la centounesima volta che D’Aversa allenerà al Tardini, stavolta sulla panchina degli ospiti»