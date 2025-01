Parma Lecce, le dichiarazioni di Pecchia nel post partita

Le parole del ds del Parma Pederzoli, nel post gara del match contro il Lecce di Giampaolo. Ecco le sue dichiarazioni

Il da del Parma Pederzoli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Lecce del tecnico Marco Giampaolo. Di seguito le sue parole riprese da TMW:

PAROLE – ‭« Chiaramente è una serata brutta, diversa da quella che ci aspettavamo. L’ambiente non è allegro, sappiamo che è un momento difficile: siamo convinti di poter lottare ed essere competitivi per raggiungere il risultato. Siamo una squadra giovane, piena di giocatori interessanti e anche inesperti. Dobbiamo evidentemente fare di più. Dobbiamo essere più furbi. Capisco la rabbia del pubblico: va sempre rispettato il loro parere. Bisogna continuare a lavorare. Conferma Pecchia? L’umore di Pecchia è uguale al nostro: è una serata difficile. Questo però non scalfisce la fiducia che abbiamo nel nostro staff tecnico: momenti come questi vanno affrontati con ancora più voglia e attenzione in quello che abbiamo e quelli che siamo »