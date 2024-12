Parma Monza, Bocchetti: «Ci è mancata questa cosa»

L’allenatore del Monza è intervenuto dopo la sconfitta all’ultimo secondo contro il Parma di Pecchia

Salvatore Bocchetti ha parlato dopo il ko del suo Monza all’esordio su questa panchina. A decidere la partita è stato il gol di Valenti all’ultimo secondo del match. Queste le sue dichiarazioni.

RISULTATO – «Sicuramente rimane tanto amaro in bocca. Però mi rendo conto che ho un gruppo di ragazzi straordinario, ha dato una risposta incredibile sul campo. Hanno fatto una gara eccezionale. Mi hanno dato un segnale importante, chiaro che fa male fare una gara del genere e non portare punti a casa. Bisogna lavorare questa settimana e fare di tutto per vincere in casa col Cagliari»

DJURIC – «Non si è allenato in settimana. Faccio fatica a pensare che potesse partire dall’inizio. Quando si accumulano infortuni diventa più difficile, ma è vero che i ragazzi hanno dato l’anima e chi è partito dall’inizio ha risposto bene»

LAVORO – «In quattro giorni ho cercato di lavorare su alcuni concetti che la squadra mi ha dato. Hanno messo subito in pratica quello che ho detto. Fa male quando non fai punti in una partita del genere. In alcuni momenti forse un po’ più di cattiveria sarebbe stata ideale, soprattutto sotto portœ»

GALLIANI – «Per il mercato abbiamo un grandissimo uomo come Galliani. Sul mercato ci penserà lui, non entro in merito. Quello che posso fare è stare a disposizione e far dare alla squadra il massimo. Con la prestazione di oggi è follia andare via senza punti»

MALDINI – «Devo dire che sono contento di come ha giocato. Farei fatica a parlare male di lui, per me ha fatto una grande prestazione. Se non ne avesse avute, sarebbe stato quello il problema. Deve essere più cattivo sotto porta ma secondo me ha fatto una buona gara.”

GRUPPO – «Ho un gruppo straordinario sotto tanti punti di vista, con voglia di prendere la gara. Faccio fatica a pensare che un pareggio sarebbe stato giusto. Serve testa alta e continuare a lavorare in questo modo e i risultati arriveranno.”

Chiude così la conferenza stampa: “Per i cartellini può succedere che si venga ammoniti. Se vogliamo parlare dell’arbitraggio, noi siamo ripartiti due volte e non c’è stato dall’altra parte lo stesso metodo. L’ultimo secondo loro sono venuti su in sette, in quel momento è stato difficile. Fa male, ma bisogna reagire e continuare a lavorare. Domenica ci aspetta un’altra finale.”