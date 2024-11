Parma, Mutu: «Man al Bayern Monaco? Vi dico la mia»

Adrian Mutu è intervenuto per parlare del futuro di Dennis Man, attaccante crociato accostato al top club bavarese

Dennis Man al Bayern Monaco? L’attaccante del Parma è stato accostato al club bavarese e a riguardo ha parlato Adrian Mutu, anche lui come Man di nazionalità rumena e con un passato ai crociati.

BAYERN MONACO – «Il Bayern è un club enorme. Non so se è pronto. Penso che a Dennis manchi un po’ di continuità, di costanza, per lui sarebbe meglio restare dove si sente meglio e avere continuità nei suoi miglioramenti il più a lungo possibile. Questo rafforzerà la sua fiducia in se stesso»

GRANDE PASSO – «Penso che sia un po’ presto per lui per fare il grande passo. Non basta giocare una o due belle partite per andare al Bayern. Basti pensare che il Bayern Monaco, nel suo stesso ruolo, ha anche San che non gioca. Conosciamo Sané, ex giocatore del Manchester City, giocatore della nazionale tedesca, dello stesso ruolo di Man. Per affermarsi al Bayern bisogna prima portare con sé un biglietto da visita importante. Il trasferimento al Bayern sarebbe un’immagine del suo momento positivo, probabilmente anche dal punto di vista finanziario»

Se vuole fare questo passo al Bayern, poi deve restarci. Sarebbe già qualcosa per lui, perché nessun rumeno ha mai giocato per il Bayern. Sono stato il primo rumeno a giocare nella Juventus, che si sa, è un colosso, e lo è anche il Bayern. Non c’è mai stato un rumeno prima al Bayern: è qualcosa di sensazionale per noi e soprattutto per Dennis”, le sue parole riportate da Parmalive.com.