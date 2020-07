Parma Napoli, convocati Gattuso: c’è Mertens, out Ospina

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Parma

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Parma. Mertens ce la fa dopo la botta subito con l’Udinese, out Ospina per un problema muscolare.

Portieri: Meret, Karnezis, Idasiak

Difensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly

Centrocampisti: Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka

Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano