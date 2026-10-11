Parma, Nesta Elphege ricoverato per appendicite acuta: il comunicato del club

L’attaccante gialloblù è stato accompagnato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: il club valuterà l’evoluzione del quadro clinico e l’eventuale intervento chirurgico

Brutte notizie in casa Parma, con il club gialloblù costretto a fare i conti con il ricovero di Nesta Elphege. L’attaccante francese, classe 2001, è stato accompagnato nel pomeriggio di oggi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a causa di un’appendicite acuta. Una situazione che verrà monitorata nelle prossime ore dallo staff medico, in attesa di capire l’evoluzione del quadro clinico.

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A comunicare l’accaduto è stato lo stesso Parma Calcio 1913 attraverso una nota ufficiale, nella quale il club ha chiarito le condizioni del giocatore e la possibilità di ulteriori valutazioni mediche.

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Parma, il comunicato su Nesta Elphege

IL COMUNICATO DEL CLUB – «Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Nesta Elphege è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a causa di un’appendicite acuta. Ulteriori informazioni saranno comunicate in base all’evoluzione del quadro clinico e alla valutazione dell’eventuale necessità di un intervento chirurgico».

La nota lascia dunque aperta ogni valutazione sulle prossime ore, comprese quelle legate all’eventuale intervento e ai successivi tempi di recupero.

Parma, Gilardino attende aggiornamenti

La notizia arriva a poche ore dalla sfida disputata ieri a San Siro contro l’Inter, gara nella quale Elphege era sceso in campo con la maglia del Parma. Proprio per questo, in casa gialloblù cresce l’attenzione sulle sue condizioni e sui possibili sviluppi clinici.

Alberto Gilardino attende ora aggiornamenti per capire quando potrà tornare a contare sull’attaccante. In questo avvio di stagione, il francese ha raccolto 5 presenze in campionato, mettendo a referto anche un assist nella vittoria per 2-1 contro il Genoa di Daniele De Rossi, prima della sosta per le Nazionali.

Per il Parma, l’obiettivo è seguire con prudenza l’evoluzione della situazione e valutare il percorso medico più adatto per il recupero di Nesta Elphege.