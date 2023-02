Parma, Pecchia: «C’è grande amarezza, l’entusiasmo si crea con i risultati positivi»

Le parole di Fabio Pecchia dopo la sconfitta del Parma contro l’Ascoli: «Sembra di rivedere partite che abbiamo perso in precedenza»

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato dopo la sconfitta dei ducali contro l’Ascoli. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «A me sembra di rivedere partite che abbiamo perso in precedenza. Oggi avremmo meritato il pareggio ma la palla non è entrata, la squadra è stata dentro alla gara fino alla fine. Questo fa rabbia perché toglie entusiasmo alla squadra».

SQUADRA DEMORALIZZATA DOPO I GOL PRESI – «Dopo un gol, la squadra ha sempre reagito bene, però i ragazzi come anche a Terni non sono stati premiati col gol».

AMAREZZA – «C’è grande amarezza e delusione, l’entusiasmo si crea ovviamente con i risultati positivi, dobbiamo continuare a lavorare».