Parma, Pecchia: «Squadra GIOVANE, mancano solo i DETTAGLI. L’importante è l’IDEA di gioco»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, sull’inizio di stagione della Serie A della squadra emiliana. Tutti i dettagli

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato al Coni a margine del Premio Manlio Scopigno dell’inizio di stagione in Serie A.

BERNABE’ – «Parlare solo di Bernabé mi sembra riduttivo considerando che abbiamo tanti giovani. Lui ha buon potenziale, si sta affacciando in Serie A e vedremo strada facendo cosa potrà fare».

MAN – «Io parlo del Parma, tutta la squadra ha potenziale. Sono tutti giovanissimi, vogliamo sviluppare un bel gioco per esaltare le caratteristiche dei tanti giovani di qualità».

OBIETTIVI – «Sui giovani bisogna sempre fare molta attenzione, oltre al potenziale serve lavorare per crescere. L’evoluzione dei vari Man, Bernabé, Bonny o Balogh la vedremo, hanno la base ma bisogna crescere».

COSA MANCA AL PARMA – «La squadra deve sempre mantenere la propria idea ed il proprio modo di essere, le prestazioni sono state sempre di un certo spessore ed in linea col nostro modo di stare in campo. Ma a volte, in certi momenti, ci è scivolato di mano quel dettaglio che ti permette di vincere. Ma con una squadra giovanissima sono cose da mettere nel pacchetto. Possiamo solo lavorare e dare ancora più valore al risultato di ieri arrivato in dieci».

DIFESA – «Mi spiace per Circati e Kowalski, sono due ragazzi molto giovani e purtroppo i loro problemi sono andati a ridurre la nostra rosa».