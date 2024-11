Parma, Sohm: «Non è stato facile all’inizio. Quella partita fu un momento clou per la mia stagione»

Parma, le dichiarazioni del centrocampista crociato Simon Sohm sull’annata che sta passando con la squadra crociata

Il centrocampista del Parma Simon Sohm ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa parlando del momento attuale che sta passando in Emilia.

LE PAROLE – «Contro la Juventus per me è stato un momento clou. Ci sono tanti avversari top, non vedo l’ora che arrivino anche le partite contro Inter e Milan. La cucina di Parma? All’inizio stavo un po’ di più al ristorante, ma sono un professionista e posso resistere alle tentazioni del cibo. All’inizio non è stato sempre facile a Parma. Ero da solo all’estero per la prima volta, poi è arrivata la retrocessione. Ma questo mi ha fatto crescere come persona. La promozione poi è stata bellissima, abbiamo festeggiato tutta la notte. A Parma sono felice, di recente ho anche rinnovato il contratto. La retrocessione in Nations League? No, non direi che c’è tensione. A seconda di come andranno le cose contro la Serbia, avremo il destino nelle nostre mani contro la Spagna. Da Xhaka posso imparare molto, dalla sua leadership ed esperienza. Granit è a questo livello da anni, cerco di portare con me quello che fa».