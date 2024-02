Super Mario decisivo: i punti portati da Mario Pasalic all'Atalanta

Mario Pasalic è il miglior centrocampista ad aver realizzato più goal in Serie A: con l’Atalanta sempre decisivi

Mario Pasalic in questa stagione sta trovando una seconda giovinezza all’Atalanta: il nuovo ruolo unito al forte impatto in entrambe le fasi lo hanno fatto ritornare protagonista a Bergamo. Con il goal realizzato contro la Lazio è diventato il centrocampista che ha segnato di più in Serie A, e ovviamente la maggior parte sono stati tutti decisivi.

In 228 partite disputate a Bergamo, Pasalic ha segnato 48 goal siglando 30 assist tra campionato, Coppa Italia, Europa e Champions League, ma è in Serie A che s’intravede l’impronta decisiva anche in termini di punti. Dalla stagione 2018/2019 fino ad ora l’Atalanta ha conquistato 387 punti di cui 122 portati da Super Mario: bensì il 32%.

2018/2019: 19 SU 69 (28%)

2019/2020: 24 SU 78 (31%)

2020/2021: 15 SU 78 (19%)

2021/2022: 33 SU 59 (56%)

2022/2023: 16 SU 64 (25%)

2023/2024: 15 SU 39 (38%)

Tra Champions ed Europa League la media è del 26%, mentre in Coppa Italia è addirittura al 57%. L’otto matto che fa volare l’Atalanta.