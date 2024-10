Pasalic, l'Atalanta ha bisogno del suo "Otto Matto". Si riparte da Venezia (dove lui è cannoniere) - Calcio News 24

A Venezia l’Atalanta conta su Mario Pasalic: “l’Otto Matto” che contro i veneti è il cannoniere nerazzurro prolifico in assoluto

La storia di Pasalic negli ultimi anni in casa Atalanta è paragonabile a quella di un calabrone: passare l’inverno nell’ombra per poi verso primavera essere uno degli insetti più temuti della foresta. In termini calcistici, Super Mario è sempre stato un giocatore in grado di passare da una prima parte di stagione sottotono diventando successivamente nel ritorno quell’Otto Matto (citando SuperMario) in grado di portarti bonus su bonus.

L’anno scorso è stata la prova più evidente: 2 goal, 1 assist nelle prime 19 giornate; girone di ritorno decisivo con 4 goal e 5 assist in 17 partite disputate in campionato. Nel mezzo anche un Mario Pasalic che, quando segna o fa segnare gli altri, non ha mai riscontrato una sconfitta: passano gli anni, ma il guizzo è sempre lo stesso. L’uomo del destino nelle notti Europee poi il cannoniere nell’unica annata “storta” del ciclo Gasperini, il recupero della sua pietra filosofale nel 22/23 e infine la metamorfosi in tutto-campista: più mediano che trequartista e all’occorrenza inserirsi per ricordare i vecchi tempi dove i suoi inserimenti hanno scritto la storia, anche se ci è voluto un girone d’andata per carburare.

Pasalic ha cominciato questa stagione a fotocopia con l’anno precedente: piccoli colpi tra cui la testata contro il Real Madrid (salvata da un miracolo) a gare anonime dove nel mezzo anche il rigore sbagliato contro il Torino, seppur ad oggi abbia un ruolo parzialmente diverso rispetto anche soltanto a due anni fa.

Ora la tappa di Venezia dove l’otto matto è detentore di un record: essere il miglior cannoniere contro i veneti con 4 reti, una nell’ultimo incontro in trasferta, portatore delle ultime speranze europee della Dea. I tempi sono cambiati, ma serve ritrovare “Super Mario” per portare all’Atalanta una continuità importante per la rincorsa all’Europa.