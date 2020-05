Pastore: «La Roma ha gravi perdite e dovrà vendere i calciatori»

Il giocatore della Roma, Javier Pastore, ha parlato del suo futuro e anche delle finanze della società romanista

Javier Pastore lancia l’allarme. Il giocatore argentino della Roma, nel corso di una diretta Instagram con Telefenoticias, ha parlato del suo futuro. El Flaco vorrebbe restare ma, stando alle sue parole, il futuro suo e degli altri è tutto da decifrare a causa del bilancio in perdita. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ForzaRoma.info.

FUTURO – «Io voglio rimanere. Adesso io penso a terminare questo campionato e poter raggiungere gli obiettivi del club. Questa è la cosa più importante perché il club con questa situazione ha sofferto molto, ma come molti altri club. Questa società è un’impresa e ha bisogno di soldi perché sta in perdita. Il club non sta passando un buon periodo, ha perdite molto importanti. Quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione il club dovrà tornare in positivo e per far ciò dovrà vendere giocatori o comprare giocatori più giovani che guadagnano di meno. Stiamo aspettando».

RITORNO IN ARGENTINA – «Mi piacerebbe tornare al Talleres o all’Huracan perché sono due club che mi hanno formato e mi hanno dato la possibilità di essere qui dove sono, mi piacerebbe finire la carriera in Argentina. Questa è una cosa che ho sempre nella testa. Però io spero di poter stare bene fisicamente in questi prossimi anni, spero di non avere nessun infortunio importante che mi possa accorciare la carriera».