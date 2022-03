Pato pazzo di Ancelotti: «Sei grandissimo». Poi lancia una provocazione

L’ex attaccante del Milan Pato ha esaltato l’impresa di Ancelotti in Real Madrid-PSG

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan ora all’Orlando City, attraverso i suoi profili social ha elogiato il suo ex allenatore Ancelotti dopo l’impresa in Real Madrid-PSG: «Mister Carlo Ancelotti sei grandissimo!!».

Mister Carlo Ancelotti sei grandíssimo !! ❤️ — PATO (@Pato) March 9, 2022

Ma non solo. L’attaccante brasiliano ha anche esaltato la prestazione di Karim Benzema, lanciando una provocazione che potrebbe riguardare anche alcune voci che lo riguardano: «Benzema!! 34 anni!! Che giocatore! Gigante… quando si dice che i giocatori con più di 30 anni sono considerati vecchi. Pensateci».