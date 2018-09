La Roma di Di Francesco è in crisi. Il tecnico rischia l’esonero: Paulo Sousa, Blanc e Montella i nomi ma i tifosi sognano Conte

La Roma non sa più vincere! La formazione di mister Di Francesco ha iniziato la nuova annata con il piede sbagliato e ora anche il tecnico romanista è in bilico. La squadra è in ritiro e le prossime partite, contro Frosinone e Lazio, saranno decisive per le sorti del tecnico. Le parole del presidente Pallotta («Sono disgustato») hanno fatto scattare il campanello d’allarme definitivo: il presidente disse le stesse cose 3 partite prima dell’esonero di Rudi Garcia. La Roma ha iniziato a guardarsi attorno e secondo La Repubblica pensa a Paulo Sousa, Blanc e Montella per il dopo Di Francesco.

L’esonero dell’allenatore non è dietro l’angolo ma se non dovesse arrivare la svolta nelle prossime due-tre partite, allora tutto potrebbe cambiare. Negli ultimi 15 anni, tutte le volte che la stagione è iniziata così male, ovvero con una sola vittoria nelle prime cinque giornate, alla fine è sempre arrivato un esonero. Nel 2004-2005furono addirittura 5 gli allenatori ad avvicendarsi. Eusebio Di Francesco dunque trema. Paulo Sousa, Blanc e Montella i primi nomi circolati in queste ore ma i tifosi sognano l’arrivo di un altro svincolato di lusso: Antonio Conte.