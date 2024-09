Pavard Inter, possibile il RIENTRO da titolare per il DERBY? Inzaghi potrebbe preferire Bisseck. Le ULTIME

Pavard Inter, possibile il RIENTRO da titolare per il DERBY? Inzaghi potrebbe preferire Bisseck. Le ULTIMISSIME

Ultime prove per l‘Inter di Inzaghi, che oggi lavorerà nella rifinitura in vista del derby di domani sera contro il Milan, previsto alle 20:45 a San Siro.

Come riportato da Tuttosport, ci sono ancora alcuni dubbi di formazione per il tecnico piacentino: con Dimarco recuperato, il grande dilemma riguarda la difesa, con Pavard che rischia il posto da titolare a dispetto di Bisseck, come nella sfida con il City. Il francese sembra leggermente in vantaggio