Pavard sicuro: «Non ho paura di tornare in campo»

Benjamin Pavard, terzino del Bayern Monaco, ha parlato del ritorno in campo della Bundesliga. Ecco le sue parole

Benjamin Pavard, terzino del Bayern Monaco, ha parlato a L’Equipe del ritorno in campo. Ecco le sue parole.

«Non ho paura. Se il governo autorizza a giocare, significa che crede che ci sono le condizioni. Sono felice di tornare a giocare. Magari però dovremo interrompere la stagione. Non esiste un rischio zero. Anche se il pubblico non sarà presente, potrebbe consentire alle persone di pensare a qualcos’altro».