Parma, Pecchia: «Affronteremo una squadra tosta. Dobbiamo lavorare su questi aspetti»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Pecchia in vista della sfida di Serie A tra Parma ed Empoli. Ecco le parole dell’allenatore

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Pecchia in vista del match in Serie A sulla sfida tra Parma ed Empoli. Le parole in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Affrontiamo una squadra che è la seconda miglior difesa, l’impegno è di scardinare un avversario che è ben organizzata, che dietro ha un certo tipo di lavoro e merita la posizione che occupa. Non solo contro il Napoli, anche a Roma con la Lazio. Ho sempre visto una squadra precisa e chiara, il campo parla per D’Aversa. Il lavoro è sul campo, per noi la partita è saper palleggiare, saper riaggredire e giocare in velocità, sfruttando la qualità in mezzo al campo e davanti. Ognuno fa quello in cui crede, ci sono tanti modi in cui vincere, vedo un Empoli che non è solo difesa e ripartenza. Ha idee chiare, il lavoro è sotto gli occhi di tutti e ha qualità, fa le cose con convinzione. La nostra idea è di essere verticali, vogliamo giocare in velocità e sfruttare i nostri giocatori. Le prestazioni ci sono, bisogna insistere e trovare la vittoria»