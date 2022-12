Il presidente della federazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues annuncia una settimana di lutto per la morte di Pelé

Di seguito il comunicato della federazione brasiliana sulla morte di Pelé.

IL MESSAGGIO – Il più grande idolo del calcio mondiale è morto questo giovedì (29), a San Paolo. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 82 anni, è morto all’ospedale Albert Einstein. Al re del calcio è stato diagnosticato nel 2021 un cancro al colon e la sua morte è stata confermata questo pomeriggio a causa del problema, con insufficienza multiorgano.

La morte dell’idolo è la notizia più triste riportata dalla CBF dalla sua fondazione 108 anni fa. A causa della morte di Pelé, il presidente dell’organizzazione, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato il lutto ufficiale per sette giorni.

“Sono profondamente commosso dalla partenza di Pelé. La CBF renderà tutti i possibili tributi al più grande atleta di tutti i tempi. Pelé è eterno e lavoreremo sempre per preservare la sua storia e perpetuare la sua eredità”, ha dichiarato il presidente della CBF Ednaldo Rodrigues.

“Ricordo ancora oggi l’emozione di vedere Pelé in azione a Ilhéus quando la nazionale della città affrontò il Santos nel 1967. Avevo solo 13 anni e ne rimasi colpito. Ha segnato uno dei gol. Due anni dopo, sono andato a Salvador per assistere al suo millesimo gol, che alla fine non è stato realizzato. Nildo ha preso il gol quasi sulla linea. Praticamente tutto il Fonte Nova ed io abbiamo fischiato il difensore del Bahia. Tre giorni dopo, il Re segnò il suo millesimo gol a Rio contro il Vasco”, ricorda Ednaldo Rodrigues.